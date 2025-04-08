Вероника Крейденкова больше не в Общественном совете добропорядочности — что известно

За 2024 год координатор Общественного совета добропорядочности заработала почти $31 тыс.

Источник фото: ВККС

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1 апреля 2025 года состав Общественного совета добропорядочности покинула одна из двух координаторов ОСД – Вероника Крейденкова.

С соответствующим заявлением о досрочном прекращении полномочий она обратилась 27 марта.

Интересно, что 31 марта на сайте ОСД появилось сообщение о внезапном переизбрании обоих координаторов ОСД.

Вместо адвоката Олега Якимьяка и антикоррупционной активистки Вероники Крейденковой, новыми координаторами ОСД были избраны адвокат Ольга Веретильник и эксперт по антикоррупционным вопросам Ольга Пискунова.

Согласно сообщению ОСД, смена координаторов Совета добропорядочности произошла «в условиях общего согласия» в рамках ротации координаторов перед «началом сложного этапа конкурса на должности судей апелляционных судов».

При этом в сообщении ОСД было указано, что как Олег Якимьяк, так и Вероника Крейденкова «остаются в команде и сосредоточат свои усилия на других приоритетных направлениях деятельности Совета».

Текст сообщения на сайте ОСД выглядит несколько странно, поскольку на момент его публикации членам Совета добропорядочности уже было известно о том, что Вероника Крейденкова подала заявление о прекращении полномочий члена ОСД.

Что касается «официальных» причин желания одного из координаторов ОСД прекратить свои полномочия накануне решающего этапа конкурса в апелляционные суды – собеседований, то они остаются неизвестными.

По имеющейся «неофициальной» информации, выход Вероники Крейденковой из состава ОСД может быть связан с конфликтом с неофициальным «куратором» ОСД – исполнительным директором грантовой общественной организации «Фундация DEJURE» Михаилом Жернаковым. Собственно, именно от указанной организации Вероника Крейденкова была избрана на должность члена ОСД в августе 2023 года.

Отметим, что еще в начале декабря 2024 года упоминания о Веронике Крейденковой, как члене команды «Фундации DEJURE» и ее «адвокационном менеджере», исчезли с сайта общественной организации без каких-либо публичных объяснений.

Примерно с этого же времени активность Вероники Крейденковой как члена ОСД начала сходить на нет.

Деятельность Вероники Крейденковой на должности координатора ОСД в целом вызывала много вопросов, поскольку ее действия часто выходили за пределы полномочий собственно координатора ОСД.

Например, в октябре 2024 года во время визита представителей украинской общественности в Брюссель Вероника Крейденкова вдруг рассказала европейским чиновникам и депутатам, что украинский Верховный Суд является «проблемой», которую необходимо «решить», иначе достижения проведенных в Украине реформ «умножатся на ноль».

А в январе 2024 года Вероника Крейденкова, как представитель ОСД, вместе с ВККС пожаловалась послам стран G7 на НАПК и НАБУ из-за того, что указанные антикоррупционные органы фактически прекратили предоставлять ВККС и ОСД информацию о судьях, которые проходят квалификационное оценивание.

Время от времени Вероника Крейденкова устраивала своеобразные перформансы в заседаниях ВККС, обвиняя как Комиссию в целом, так и отдельных членов ВККС, в игнорировании позиции общественности и нежелании облегчить работу ОСД.

По имеющейся информации, свою деятельность Вероника Крейденкова теперь продолжит в составе другой общественной организации – Transparency International Ukraine.

Также интересно выглядит и имущественная декларация Вероники Крейденковой, которая была подана нею в марте 2025 года.

Согласно данным декларации, в течение 2024 года Вероника Крейденкова получила от занятий предпринимательской деятельностью в прошлом году доход в виде 1 млн. 245 тыс. 130 гривен, что составляет около $31 тыс.

При этом официально у Вероники Крейденковой нет в собственности ни недвижимости, ни автомобиля. Есть только в аренде квартира в Киеве площадью 44,2 кв. м.

Что касается ситуации с кадровым составом ОСД, то понять, сколько реально членов Совета добропорядочности (из двадцати человек) полноценно выполняют свои полномочия, непросто.

Так, в составе ОСД есть двое действующих военнослужащих – Андрей Кулибаба и Александр Волошин. При этом Александр Волошин 8 апреля принимает участие в заседании коллегии ВККС.

Кроме того, еще одна антикоррупционный эксперт – Мартына Богуславец, судя по всему, лишь номинально участвует в деятельности ОСД, поскольку занимается целым рядом своих проектов.

Полномочия действующего состава Общественного совета добропорядочности, напомним, истекают в августе 2025 года, то есть во время этапа собеседований с кандидатами на должности судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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