Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 12301, яким пропонується викласти у новій редакції Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», в якій зокрема:

вводяться нові терміни, а саме: «адаптація», «інтеграція», «реінтеграція», «адреса проживання внутрішньо переміщеної особи», «адреса покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи», «місце тимчасового проживання», «приймаюча територіальна громада», «свавільне переміщення» тощо;

оновлюється визначення поняття «внутрішньо переміщена особа»;

передбачається, що взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та зняття з обліку ВПО є адміністративними актами у розумінні Закону «Про адміністративну процедуру»;

визначаються чіткі підстави для відмови у взятті на облік внутрішньо переміщеної особи;

запроваджується нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

закріплюється право кожної внутрішньо переміщеної особи мати доступ до інформації щодо обліку її як ВПО;

факт внутрішнього переміщення та адреса проживання ВПО підтверджуватиметься Витягом з Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, який формуватиметься у паперовій або електронній формі;

встановлюються виключні підстави для зняття з обліку ВПО;

зазначається, що з метою реалізації своїх прав і свобод ВПО вважається такою, що постійно проживає в населеному пункті, за адресою проживання в якому її взято на облік як ВПО та визначається жителем громади;

вдосконалюється законодавче регулювання питання щодо забезпечення реалізації права ВПО на житло в окремій статті, в якій зокрема передбачаються особливості формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

пропонується закріпити норми щодо функціонування інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом;

оновлюються норми щодо забезпечення права ВПО на соціальний захист та соціальну підтримку з уточненням, що держава вживає додаткових заходів забезпечення соціальної підтримки ВПО з дотриманням принципів адресності, стимулювання економічної самостійності її отримувачів, виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України;

встановлюється норма, згідно з якою вимога підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ до внутрішньо переміщених осіб не застосовується;

на законодавчому рівні закріплюється можливість створення Рад з питань внутрішньо переміщених осіб, які є консультативно-дорадчими органами при обласних, районних державних (військових) адміністраціях. Ради з питань внутрішньо переміщених осіб можуть також створюватися органами місцевого самоврядування;

додатково визначаються права ВПО у сферах освіти, охорони здоров’я, а також право на звільнення від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики;

регламентуються повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод ВПО тощо.

Також законопроектом вносяться точкові зміни до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про виконавче провадження», які пов’язані із захистом прав ВПО.

Профільний комітет рекомендував прийняти законопроект в першому читанні.

Автор: Наталя Мамченко

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