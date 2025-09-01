Практика судів
Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення

15:27, 1 вересня 2025
Також експерти проаналізують рішення ВККС та нададуть необхідні рекомендації.
Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення
Фото: ВККС
У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 1 вересня повідомили про залучення експертів проекта міжнародної технічної допомоги GIZ (Німеччина) для «аналізу рішень та розроблення рекомендацій» для «удосконалення мотивувальної частини рішень» Комісії.

Також для членів ВККС заплановані «спеціалізовані тренінги» і «навчальні заходи для опанування найкращих європейських практик щодо мотивування рішень».

Нагадаємо, що у серпні ВККС визначила 43 переможців на посади суддів апеляційних адміністративних судів та 55 апеляційних господарських судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

