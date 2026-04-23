Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Конкурс на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду України став багатоетапним та комплексним процесом відбору. Процедура добору, що розпочалася 3 червня 2025 року, включала кілька етапів оцінювання, зокрема тестування на знання права, виконання когнітивних завдань, а також спеціальні спільні засідання за участю міжнародних експертів.

Наразі конкурс переходить до інституційної стадії ухвалення рішень. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі результатів оцінювання кандидатів має сформувати підсумковий рейтинг та визначити осіб, рекомендованих для призначення до складу ВАКС і його Апеляційної палати.

За даними ВККС, для участі у конкурсі звернулися 205 кандидатів, з яких 158 було допущено до кваліфікаційного оцінювання.

142 кандидати успішно склали тест з історії української державності.

131 особа успішно склала іспит на перевірку знань у сфері права та спеціалізації.

87 учасників підтвердили належний рівень когнітивних здібностей.

73 кандидати впоралися з практичним завданням, що дозволило їм вийти на стадію співбесід.

У результаті співбесід та спільних засідань ВККС та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) було визначено 22 фіналісти.

Процедура фінального етапу

Відповідно до порядку денного ВККС, 24 квітня у Києві відбудеться перше засідання колегії. Основним питанням стане встановлення результатів спеціальної перевірки кандидатів, дослідження їхніх досьє та ухвалення рішень щодо остаточних результатів кваліфікаційного оцінювання. Засідання ВККС у складі колегії заплановано на період з 24 квітня по 15 травня 2026 року.

Цей етап є вирішальним, адже формування загального рейтингу відбудеться лише після того, як будуть затверджені остаточні бали кожного учасника.

Подальша процедура передбачає кілька послідовних кроків:

Формування рейтингу. ВККС визначить остаточний бал кожного з 22 фіналістів конкурсу.

Розгляд у ВРП. Вища рада правосуддя розгляне результати конкурсу та ухвалить рішення про внесення подання щодо призначення кандидатів.

Призначення суддів. Завершальним етапом стане указ Президент України про призначення та складення присяги новопризначеними суддями.

Таким чином, після ухвалення рішень ВККС конкурс перейде до завершальної стадії затвердження результатів.

