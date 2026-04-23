Кадровая перезагрузка ВАКС: начинаются финальные заседания ВККС

24 апреля 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинает финальные заседания при участии финалистов конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Конкурс на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины стал многоэтапным и комплексным процессом отбора. Процедура отбора, начавшаяся 3 июня 2025 года, включала несколько этапов оценивания, в частности тестирование на знание права, выполнение когнитивных заданий, а также специальные совместные заседания при участии международных экспертов.

На данный момент конкурс переходит в институциональную стадию принятия решений. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на основании результатов оценивания кандидатов должна сформировать итоговый рейтинг и определить лиц, рекомендуемых для назначения в состав ВАКС и его Апелляционной палаты.

По данным ВККС, для участия в конкурсе обратились 205 кандидатов, из которых 158 были допущены к квалификационному оцениванию.

142 кандидата успешно сдали тест по истории украинской государственности.

131 человек успешно сдал экзамен на проверку знаний в области права и специализации.

87 участников подтвердили надлежащий уровень когнитивных способностей.

73 кандидата справились с практическим заданием, что позволило им выйти на стадию собеседований.

В результате собеседований и совместных заседаний ВККС и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) были определены 22 финалиста.

Подробнее о финалистах конкурса, прошедших собеседования с ВККС и международными экспертами, читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

Процедура финального этапа

Согласно повестке дня ВККС, 24 апреля в Киеве состоится первое заседание коллегии. Основным вопросом станет установление результатов специальной проверки кандидатов, исследование их досье и принятие решений об окончательных результатах квалификационного оценивания. Заседания ВККС в составе коллегии запланированы на период с 24 апреля по 15 мая 2026 года.

Этот этап является решающим, ведь формирование общего рейтинга произойдет только после того, как будут утверждены окончательные баллы каждого участника.

Дальнейшая процедура предусматривает несколько последовательных шагов:

Формирование рейтинга. ВККС определит окончательный балл каждого из 22 финалистов конкурса.

Рассмотрение в ВСП. Высший совет правосудия рассмотрит результаты конкурса и примет решение о внесении представления о назначении кандидатов.

Назначение судей. Завершающим этапом станет указ Президента Украины о назначении и принесение присяги новоназначенными судьями.

Таким образом, после принятия решений ВККС конкурс перейдет в завершающую стадию утверждения результатов.

