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Наводив російські «Гради» та «Смерчі» на позиції ЗСУ: Київський апеляційний суд залишив без змін вирок відносно киянина

17:11, 28 серпня 2023
Суд залишив без змін вирок відносно киянина, який розповсюджував інформацію про Збройні Сили України на території столиці.
Наводив російські «Гради» та «Смерчі» на позиції ЗСУ: Київський апеляційний суд залишив без змін вирок відносно киянина
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Київський апеляційний суд залишив без змін вирок відносно киянина, який розповсюджував інформацію про Збройні Сили України на території столиці. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

«Відповідно до пред’явленого обвинувачення, К., будучи громадянином України, діючи з прямим умислом, під час дії воєнного стану, добровільно, під впливом переконань, негативного ставлення до керівництва держави Україна, Збройних Сил України, ототожнення себе з представниками російської федерації, за допомогою різних ресурсів розповсюджував інформацію антиукраїнського характеру, а також реалізуючи злочинний план, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, розмістив та передав у створеному ним телеграм каналі, серед користувачів якого були представники російської федерації, зокрема представник зс рф, інформацію, отриману шляхом спостереження з вікна своєї квартири у місті Києві за подіями, які відбувалися та про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України. У подальшому державою-агресором з «Градів» та «Смерчів» було неодноразово здійснено обстріли цих підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

22 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого та його захисника на вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року, яким К. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на  15 (п`ятнадцять) років, з конфіскацією майна, належного йому на праві власності, крім житла. Строк відбування покарання К. відраховувати з 17 березня 2022 року, тобто з моменту затримання.

За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника залишено без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року без змін.

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