Наводил российские «Грады» и «Смерчи» на позиции ВСУ: Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор в отношении киевлянина

Суд оставил без изменений приговор в отношении киевлянина, распространявшего информацию о Вооруженных силах Украины на территории столицы.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении киевлянина, распространявшего информацию о Вооруженных силах Украины на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

«Відповідно до пред’явленого обвинувачення, К., будучи громадянином України, діючи з прямим умислом, під час дії воєнного стану, добровільно, під впливом переконань, негативного ставлення до керівництва держави Україна, Збройних Сил України, ототожнення себе з представниками російської федерації, за допомогою різних ресурсів розповсюджував інформацію антиукраїнського характеру, а також реалізуючи злочинний план, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, розмістив та передав у створеному ним телеграм каналі, серед користувачів якого були представники російської федерації, зокрема представник зс рф, інформацію, отриману шляхом спостереження з вікна своєї квартири у місті Києві за подіями, які відбувалися та про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України. У подальшому державою-агресором з «Градів» та «Смерчів» було неодноразово здійснено обстріли цих підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

22 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого та його захисника на вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року, яким К. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 (п`ятнадцять) років, з конфіскацією майна, належного йому на праві власності, крім житла. Строк відбування покарання К. відраховувати з 17 березня 2022 року, тобто з моменту затримання.

За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника залишено без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року без змін.

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