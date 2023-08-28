Наводил российские «Грады» и «Смерчи» на позиции ВСУ: Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор в отношении киевлянина

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Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.

Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

Выявлена разница в подходах к деятельности у госслужащих и работников органов местного самоуправления.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

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Наводил российские «Грады» и «Смерчи» на позиции ВСУ: Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор в отношении киевлянина

17:11, 28 августа 2023
Суд оставил без изменений приговор в отношении киевлянина, распространявшего информацию о Вооруженных силах Украины на территории столицы.
Наводил российские «Грады» и «Смерчи» на позиции ВСУ: Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор в отношении киевлянина
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Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении киевлянина, распространявшего информацию о Вооруженных силах Украины на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

«Відповідно до пред’явленого обвинувачення, К., будучи громадянином України, діючи з прямим умислом, під час дії воєнного стану, добровільно, під впливом переконань, негативного ставлення до керівництва держави Україна, Збройних Сил України, ототожнення себе з представниками російської федерації, за допомогою різних ресурсів розповсюджував інформацію антиукраїнського характеру, а також реалізуючи злочинний план, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, розмістив та передав у створеному ним телеграм каналі, серед користувачів якого були представники російської федерації, зокрема представник зс рф, інформацію, отриману шляхом спостереження з вікна своєї квартири у місті Києві за подіями, які відбувалися та про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України. У подальшому державою-агресором з «Градів» та «Смерчів» було неодноразово здійснено обстріли цих підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

22 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого та його захисника на вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року, яким К. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на  15 (п`ятнадцять) років, з конфіскацією майна, належного йому на праві власності, крім житла. Строк відбування покарання К. відраховувати з 17 березня 2022 року, тобто з моменту затримання.

За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника залишено без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду міста Києва від 6 лютого 2023 року без змін.

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