У ВРП чекають від суддів Вищих спеціалізованих судів заяв на переведення

У разі неподання заяви про переведення Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів.

У Вищій раді правосуддя знову закликають суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України подавати заяви на переведення.

У ВРП нагадали, що Законом України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX, який набрав чинності 27 грудня 2023 року, визначено, що суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Судді подають заяву про переведення, зазначеними в абзаці першому цього пункту, до ВРП протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом.

Переведення такого судді здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі його особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

Наразі у Вищій раді правосуддя триває прийом таких заяв від суддів.

У разі неподання заяви про переведення протягом зазначеного строку Вища рада правосуддя пропонує такому судді переведення до апеляційного суду, що відповідає спеціалізації такого судді, визначеного Вищою радою правосуддя самостійно, в якому є вакантна посада судді.

Також у ВРП звертають увагу, що незгода судді з таким переведенням є підставою для звільнення його з посади відповідно до пункту 5 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення про переведення судді приймається Вищою радою правосуддя без надання рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Зазначимо, що суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ вже закликали подавати заяви про переведення в апеляційні суди.

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