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В ВСП ожидают от судей Высших специализированных судов заявлений на перевод

11:19, 18 января 2024
В случае неподачи заявления о переводе Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей.
В ВСП ожидают от судей Высших специализированных судов заявлений на перевод

В Высшем совете правосудия снова призывают судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины подавать заявления на перевод.

В ВСП напомнили, что Законом Украины от 21 ноября 2023 № 3481-IX, который вступил в силу 27 декабря 2023, определено, что судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен в апелляционный суд или местный суд, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 этого Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Судьи подают заявление о переводе, указанными в абзаце первом этого пункта, в ВCП в течение 30 дней со дня вступления в силу Закона.

Перевод такого судьи осуществляется Высшим советом правосудия на основании его личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

В настоящее время в Высшем совете правосудия продолжается прием таких заявлений от судей.

В случае неподачи заявления о переводе в течение указанного срока Высший совет правосудия предлагает такому судье перевод в апелляционный суд, который соответствует специализации такого судьи, определенного Высшим советом правосудия самостоятельно, в котором есть вакантная должность судьи.

Также в ВСП обращают внимание, что несогласие судьи с таким переводом является основанием для увольнения его от должности в соответствии с пунктом 5 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение о переводе судьи принимается Высшим советом правосудия без предоставления рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Отметим, что судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ уже призывали подавать заявления о переводе в апелляционные суды.

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