Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В 2024 році створять аналог Дії для держслужбовців і посилять НАБУ, — Денис Шмигаль про План дій Уряду

Також він повідомив, що антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

  1. Суд інфо

Для кого з 21 лютого наявність електронного кабінету в ЄСІТС стане обов’язковою

17:41, 16 лютого 2024
З 21 лютого обов’язок щодо реєстрації електронних кабінетів в ЄСІТС буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності.
Для кого з 21 лютого наявність електронного кабінету в ЄСІТС стане обов’язковою
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 21 лютого наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі стане обов’язковою для всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь в цивільних та адміністративних справах. На цьому наголосили у пресцентрі судової влади України.

Як зазначається, така вимога передбачена Законом України № 3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

З 21 лютого 2024 року обов’язок щодо реєстрації електронних кабінетів в ЄСІТС буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності.

Електронний кабінет надає можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Закон передбачає, що у разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху, або повертатися, залежно від виду процесуального документа.

Зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за посиланням: тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду