Для кого з 21 лютого наявність електронного кабінету в ЄСІТС стане обов’язковою

З 21 лютого обов’язок щодо реєстрації електронних кабінетів в ЄСІТС буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

З 21 лютого наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі стане обов’язковою для всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь в цивільних та адміністративних справах. На цьому наголосили у пресцентрі судової влади України.

Як зазначається, така вимога передбачена Законом України № 3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

З 21 лютого 2024 року обов’язок щодо реєстрації електронних кабінетів в ЄСІТС буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності.

Електронний кабінет надає можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Закон передбачає, що у разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху, або повертатися, залежно від виду процесуального документа.

Зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за посиланням: тут.

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