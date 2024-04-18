Практика судів
  1. Суд інфо

У Конституційному Суді провели зустріч із студентами КНУ імені Тараса Шевченка, під час якої обговорили використання штучного інтелекту в судочинстві

13:16, 18 квітня 2024
Суддя КСУ Віктор Городовенко звернув увагу на особливості застосування штучного інтелекту суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ в своїх дослідженнях чи роботі.
У Конституційному Суді провели зустріч із студентами КНУ імені Тараса Шевченка, під час якої обговорили використання штучного інтелекту в судочинстві
Джерело фото: КСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 15 квітня, суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, керівник Секретаріату Суду Віктор Бесчастний та працівники структурних підрозділів провели зустріч із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, які активно займаються вивченням світового досвіду нормативного регулювання та застосування штучного інтелекту (ШІ) в діяльності органів державної влади, зокрема, під час здійснення судочинства. Про це повідомляє КСУ. 

Під час розмови обговорили ключові аспекти Висновку №26 "Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві“, що був ухвалений 1 грудня 2023 року Консультативною радою європейських суддів та був підготовлений на основі попередніх висновків КРЄС, зокрема Великої хартії суддів (2010) та Висновку КРЄС № 14 (2011) "Правосуддя та інформаційні технології (ІТ)".

Учасники зустрічі зосередилися на правових й етичних основах використання технології штучного інтелекту в українському судочинстві в контексті цього Висновку.

Віктор Городовенко звернув увагу слухачів на особливості застосування штучного інтелекту (ШІ) суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ в своїх дослідженнях чи роботі, а також на потребі в перевірянні суддею відповідних юридичних позицій і неприпустимості їх автоматичного застосування. Тож, за його словами, приймати важливі рішення і нести за них відповідальність, як і раніше, буде людина. Він також зазначив, що слід дуже обережно вирішувати завдання використання штучного інтелекту для уникнення інституційної незалежності судової влади від компаній-розробників, які формують технічне завдання для ШІ.

Віктор Городовенко наголосив, що використання технологій тягне за собою великий обсяг оброблення даних, тому ключовим є забезпечення прав людини, зокрема і права на захист персональних даних. На переконання судді, впровадження технологічних змін має бути спрямоване на забезпечення ефективного доступу осіб до правосуддя.

На завершення зустрічі учасники обмінялися думками з цих питань, обговорили шляхи подальшої співпраці щодо регламентації використання штучного інтелекту, який у найближчі роки буде мати великий вплив на судову владу та суспільство в цілому.

 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що судді Конституційного Суду Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСІТС обіцяють модернізувати до кінця 2027 року

Модулі ЄСІТС будуть модернізовані або повністю замінені.

Дії громадянина з систематичного продажу нерухомості можна кваліфікувати як підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано його статус як підприємця – Верховний Суд

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик, зазначив Верховний Суд.

У Верховній Раді пропонують встановити, що є подібними правовідносинами у ЦПК, ГПК та КАСУ

Автор законопроекту посилається на те, що кодекси не містять визначення поняття «подібні правовідносини», а також будь-яких критеріїв визначення подібності правовідносин.

Вища рада правосуддя вирішила з’ясувати, чи не є Антон Чернушенко громадянином РФ

Звільнитися у відставку колишньому голові столичного апеляційного суду поки що не вдається

Верховний Суд визначив правову природу акта перевірки екологічного законодавства як джерела доказової інформації

Саме акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог природоохоронного законодавства, на підставі якого приймається відповідне рішення (припис) контролюючого органу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області