У Конституційному Суді провели зустріч із студентами КНУ імені Тараса Шевченка, під час якої обговорили використання штучного інтелекту в судочинстві

Суддя КСУ Віктор Городовенко звернув увагу на особливості застосування штучного інтелекту суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ в своїх дослідженнях чи роботі.

Джерело фото: КСУ

У понеділок, 15 квітня, суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, керівник Секретаріату Суду Віктор Бесчастний та працівники структурних підрозділів провели зустріч із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, які активно займаються вивченням світового досвіду нормативного регулювання та застосування штучного інтелекту (ШІ) в діяльності органів державної влади, зокрема, під час здійснення судочинства. Про це повідомляє КСУ.

Під час розмови обговорили ключові аспекти Висновку №26 "Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві“, що був ухвалений 1 грудня 2023 року Консультативною радою європейських суддів та був підготовлений на основі попередніх висновків КРЄС, зокрема Великої хартії суддів (2010) та Висновку КРЄС № 14 (2011) "Правосуддя та інформаційні технології (ІТ)".

Учасники зустрічі зосередилися на правових й етичних основах використання технології штучного інтелекту в українському судочинстві в контексті цього Висновку.

Віктор Городовенко звернув увагу слухачів на особливості застосування штучного інтелекту (ШІ) суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ в своїх дослідженнях чи роботі, а також на потребі в перевірянні суддею відповідних юридичних позицій і неприпустимості їх автоматичного застосування. Тож, за його словами, приймати важливі рішення і нести за них відповідальність, як і раніше, буде людина. Він також зазначив, що слід дуже обережно вирішувати завдання використання штучного інтелекту для уникнення інституційної незалежності судової влади від компаній-розробників, які формують технічне завдання для ШІ.

Віктор Городовенко наголосив, що використання технологій тягне за собою великий обсяг оброблення даних, тому ключовим є забезпечення прав людини, зокрема і права на захист персональних даних. На переконання судді, впровадження технологічних змін має бути спрямоване на забезпечення ефективного доступу осіб до правосуддя.

На завершення зустрічі учасники обмінялися думками з цих питань, обговорили шляхи подальшої співпраці щодо регламентації використання штучного інтелекту, який у найближчі роки буде мати великий вплив на судову владу та суспільство в цілому.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що судді Конституційного Суду Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

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