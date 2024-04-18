В Конституционном Суде провели встречу со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, во время которой обсудили использование искусственного интеллекта в судопроизводстве

Судья КСУ Виктор Городовенко обратил внимание на особенности применения искусственного интеллекта судьями, отметив главную роль судьи и его персональную ответственность в случае применения ИИ в своих исследованиях или работе.

Источник фото: КСУ

В понедельник, 15 апреля, судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, руководитель Секретариата Суда Виктор Бесчастный и работники структурных подразделений провели встречу со студентами Института международных отношений Киевского национального Университета имени Тараса Шевченко, активно занимающихся изучением мирового опыта нормативного регулирования и применения искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности органов государственной власти, в частности, при осуществлении судопроизводства. Об этом сообщает КСУ.

Під час розмови обговорили ключові аспекти Висновку №26 "Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві“, що був ухвалений 1 грудня 2023 року Консультативною радою європейських суддів та був підготовлений на основі попередніх висновків КРЄС, зокрема Великої хартії суддів (2010) та Висновку КРЄС № 14 (2011) "Правосуддя та інформаційні технології (ІТ)".

Учасники зустрічі зосередилися на правових й етичних основах використання технології штучного інтелекту в українському судочинстві в контексті цього Висновку.

Віктор Городовенко звернув увагу слухачів на особливості застосування штучного інтелекту (ШІ) суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ в своїх дослідженнях чи роботі, а також на потребі в перевірянні суддею відповідних юридичних позицій і неприпустимості їх автоматичного застосування. Тож, за його словами, приймати важливі рішення і нести за них відповідальність, як і раніше, буде людина. Він також зазначив, що слід дуже обережно вирішувати завдання використання штучного інтелекту для уникнення інституційної незалежності судової влади від компаній-розробників, які формують технічне завдання для ШІ.

Віктор Городовенко наголосив, що використання технологій тягне за собою великий обсяг оброблення даних, тому ключовим є забезпечення прав людини, зокрема і права на захист персональних даних. На переконання судді, впровадження технологічних змін має бути спрямоване на забезпечення ефективного доступу осіб до правосуддя.

На завершення зустрічі учасники обмінялися думками з цих питань, обговорили шляхи подальшої співпраці щодо регламентації використання штучного інтелекту, який у найближчі роки буде мати великий вплив на судову владу та суспільство в цілому.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что судьи Конституционного Суда Галина Юровская и Виктор Городовенко осветили юридические позиции КСУ по поводу гарантированного уровня социальной защиты пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан.

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