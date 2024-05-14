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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

13:05, 14 травня 2024
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку
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На засіданні Вищої ради правосуддя 14 квітня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Прокопчук Тамару Степанівну – з посади судді Третього апеляційного адміністративного суду;

Бердія Миколу Антоновича – з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Денишенко Тамару Олександрівну – з посади судді Вінницького апеляційного суду.

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