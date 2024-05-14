Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

На заседании Высшего совета правосудия 14 апреля рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.
ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Прокопчук Тамару Степановну – с должности судьи Третьего апелляционного административного суда;
Бердия Николая Антоновича – с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области;
Денишенко Тамару Александровну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда.
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