Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

13:05, 14 мая 2024
Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшего совета правосудия 14 апреля рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Прокопчук Тамару Степановну – с должности судьи Третьего апелляционного административного суда;

Бердия Николая Антоновича – с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Денишенко Тамару Александровну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гибель полицейского во время военного положения сама по себе не является достаточным условием для выплаты единовременного денежного пособия его семье – Верховный Суд

Верховный Суд определил обстоятельства, указывающие на возникновение права у членов семьи погибшего полицейского на единовременную денежную помощь.

Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание – Верховный Суд

Отмена судом апелляционной инстанции определения местного суда об исправлении описки в приговоре привела к существованию двух взаимосвязанных и противоречивых судебных решений, что может повлиять на решение иска потерпевшей к банку о взыскании причиненного вреда.

В Черкасской области судью ударили прямо во время оглашения судебного решения: что известно

Должник не согласился с решением суда, досталось также и сотруднику Судебной охраны.

ВККС могут предоставить статус главного распорядителя бюджетных средств

Высшую квалификационную комиссию судей могут приравнять к ВСП в вопросе распоряжения бюджетными средствами.

Верховный Суд об освобождении от отбывания наказания уклонившихся от мобилизации: искреннее раскаяние следует отличать от признания вины с целью создать формальные основания для смягчения ответственности

Верховный Суд: Суд должен был мотивировать, почему освобождение уклонившегося от мобилизации мужчины от отбывания наказания с испытанием не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации, не создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, не снижает уровень военной дисциплины и боеспособность подразделений ВСУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду