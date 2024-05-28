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Сергій Різник набув повноважень судді Конституційного Суду України

18:26, 28 травня 2024
Сергій Різник став наймолодшим за віком суддею КСУ.
Сергій Різник набув повноважень судді Конституційного Суду України
Джерело фото: КСУ
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На спеціальному пленарному засіданні КСУ у вівторок, 28 травня, Сергій Різник склав присягу судді Конституційного Суду України та засвідчив її текст особистим підписом.

Голова спеціального пленарного засідання Сергій Головатий вручив йому мантію судді, нагрудний знак і посвідчення судді КСУ та привітав із набуттям повноважень судді Конституційного Суду України.

«Це історичний момент в історії функціонування Конституційного Суду України, адже Ви перший, хто пройшов надскладний, але справедливий конкурсний відбір, ставши одним із переможців, а згодом законодавець призначив саме Вас на цю відповідальну посаду. Ваш вступ на посаду є певною мірою символічним: у Вас сьогодні перший робочий день як наймолодшого за віком судді, а в мене завтра останній робочий день як найстаршого за віком судді. Отже, мова йде про те, що молода українська держава потребує молодого покоління суддів, які є зобов’язаними служити Українській конституції задля утвердження тріади європейських цінностей: правдивої, а не формальної, демократії, людських прав і правовладдя», – зазначив Сергій Головатий.

Сергій Різник – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник Голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

23 травня Сергія Різника, який успішно пройшов оцінювання Дорадчою групою експертів, Верховна Рада України призначила суддею Конституційного Суду України відповідно до Постанови № 3746–ІХ. Більш детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Джерело фото: КСУ

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