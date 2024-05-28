Сергей Ризнык приобрел полномочия судьи Конституционного Суда Украины

Сергей Ризнык стал самым молодым по возрасту судьей КСУ.

Источник фото: КСУ

На специальном пленарном заседании КСУ во вторник, 28 мая, Сергей Ризнык принял присягу судьи Конституционного Суда Украины и засвидетельствовал ее текст личной подписью.

Председатель специального пленарного заседания Сергей Головатый вручил ему мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение судьи КСУ и поздравил с получением полномочий судьи Конституционного Суда Украины.

«Это исторический момент в истории функционирования Конституционного Суда Украины, ведь Вы первый, кто прошел сверхсложный, но справедливый конкурсный отбор, став одним из победителей, а затем законодатель назначил именно Вас на эту ответственную должность. Ваше вступление в должность является в некоторой степени символичным: у Вас сегодня первый рабочий день как самого младшего по возрасту судьи, а у меня завтра последний рабочий день как самого старшего по возрасту судьи. Итак, речь идет о том, что молодое украинское государство нуждается в молодом поколении судей, которые обязаны служить Украинской конституции для утверждения триады европейских ценностей: правдивой, а не формальной, демократии, человеческих прав и правовластия», – отметил Сергей Головатый.

Сергей Ризнык – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права, проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко, заместитель Председателя Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.

23 мая Сергея Ризныка, успешно прошедшего оценивание Совещательной группой экспертов, Верховная Рада Украины назначила судьей Конституционного Суда Украины в соответствии с Постановлением № 3746-IX. Более подробно можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Источник фото: КСУ

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