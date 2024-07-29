Електронні докази в суді: що потрібно знати

Електронними доказами можуть бути електронні документи веб-сайти, сторінки та інше.

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Черкаський апеляційний суд нагадав, що таке електронні докази та що ними може бути.

Електронні докази - це будь-яка інформація в електронному форматі, яка може бути використана як доказ у справі.

Це можуть бути:

- Електронні документи (текстові, графічні, фото, відео, аудіо)

- Веб-сайти та сторінки

- Текстові, мультимедійні та голосові повідомлення

- Метадані

- Бази даних

- Інші дані в електронному вигляді

Інформація може зберігатися на:

- Портативних пристроях (флешки, мобільні телефони)

- Серверах

- Системах резервного копіювання

- В інших місцях зберігання електронних даних (в т.ч. в Інтернеті)

Як подати електронні докази?

Існує два способи:

Оригінал: Ви можете подати оригінал електронного доказу на матеріальному носії (флешка, диск).

Електронна копія: Ви можете подати електронну копію доказу, завірену кваліфікованим електронним підписом (згідно з Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги").

Законом може бути передбачено й інший порядок засвідчення електронної копії.

Паперова копія:

Учасники справи мають право подавати електронні докази також у паперових копіях, засвідчених у порядку, передбаченому законом. Проте, така копія не буде вважатися письмовим доказом.

Зберігання та повернення електронних доказів:

▪ Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах справи.

▪ За клопотанням, оригінал електронного доказу на матеріальному носії може бути повернений після дослідження судом, якщо це не зашкодить розгляду справи.

▪ В матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія або витяг з електронного доказу.

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