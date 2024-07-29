Електронні докази в суді: що потрібно знати

Черкаський апеляційний суд нагадав, що таке електронні докази та що ними може бути.
Електронні докази - це будь-яка інформація в електронному форматі, яка може бути використана як доказ у справі.
Це можуть бути:
- Електронні документи (текстові, графічні, фото, відео, аудіо)
- Веб-сайти та сторінки
- Текстові, мультимедійні та голосові повідомлення
- Метадані
- Бази даних
- Інші дані в електронному вигляді
Інформація може зберігатися на:
- Портативних пристроях (флешки, мобільні телефони)
- Серверах
- Системах резервного копіювання
- В інших місцях зберігання електронних даних (в т.ч. в Інтернеті)
Як подати електронні докази?
Існує два способи:
Оригінал: Ви можете подати оригінал електронного доказу на матеріальному носії (флешка, диск).
Електронна копія: Ви можете подати електронну копію доказу, завірену кваліфікованим електронним підписом (згідно з Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги").
Законом може бути передбачено й інший порядок засвідчення електронної копії.
Паперова копія:
Учасники справи мають право подавати електронні докази також у паперових копіях, засвідчених у порядку, передбаченому законом. Проте, така копія не буде вважатися письмовим доказом.
Зберігання та повернення електронних доказів:
▪ Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах справи.
▪ За клопотанням, оригінал електронного доказу на матеріальному носії може бути повернений після дослідження судом, якщо це не зашкодить розгляду справи.
▪ В матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія або витяг з електронного доказу.
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