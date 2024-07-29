Электронные доказательства в суде: что нужно знать

Черкасский апелляционный суд напомнил, что такое электронные доказательства и что ними может быть.
Электронные доказательства – это любая информация в электронном формате, которая может быть использована в качестве доказательства по делу.
Это могут быть:
- электронные документы (текстовые, графические, фото, видео, аудио)
- Веб-сайты и страницы
- текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения
- Метаданные
- базы данных
- другие данные в электронном виде
Информация может храниться на:
- портативных устройствах (флешки, мобильные телефоны)
- серверах
- системах резервного копирования
- в других местах хранения электронных данных (в т.ч. в Интернете)
Как представить электронные доказательства?
Существует два способа:
Оригинал: Вы можете предоставить оригинал электронного доказательства на материальном носителе (флешка, диск).
Электронная копия: Вы можете предоставить электронную копию доказательства, заверенную квалифицированной электронной подписью (согласно Законам Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах").
Законом может быть предусмотрен и другой порядок удостоверения электронной копии.
Бумажная копия:
Участники дела имеют право представлять электронные доказательства также в бумажных копиях, удостоверенных в порядке, предусмотренном законом. Однако такая копия не будет считаться письменным доказательством.
Хранение и возврат электронных доказательств:
▪ Оригиналы или копии электронных доказательств хранятся в суде в материалах дела.
▪ По ходатайству, оригинал электронного доказательства на материальном носителе может быть возвращен после исследования судом, если это не повредит рассмотрению дела.
▪ В материалах дела остается заверенная судьей копия или выписка из электронного доказательства.
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