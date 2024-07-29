Электронные доказательства в суде: что нужно знать

Электронными доказательствами могут быть электронные документы веб-сайты, страницы и т.д.

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Черкасский апелляционный суд напомнил, что такое электронные доказательства и что ними может быть.

Электронные доказательства – это любая информация в электронном формате, которая может быть использована в качестве доказательства по делу.

Это могут быть:

- электронные документы (текстовые, графические, фото, видео, аудио)

- Веб-сайты и страницы

- текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения

- Метаданные

- базы данных

- другие данные в электронном виде

Информация может храниться на:

- портативных устройствах (флешки, мобильные телефоны)

- серверах

- системах резервного копирования

- в других местах хранения электронных данных (в т.ч. в Интернете)

Как представить электронные доказательства?

Существует два способа:

Оригинал: Вы можете предоставить оригинал электронного доказательства на материальном носителе (флешка, диск).

Электронная копия: Вы можете предоставить электронную копию доказательства, заверенную квалифицированной электронной подписью (согласно Законам Украины "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" и "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах").

Законом может быть предусмотрен и другой порядок удостоверения электронной копии.

Бумажная копия:

Участники дела имеют право представлять электронные доказательства также в бумажных копиях, удостоверенных в порядке, предусмотренном законом. Однако такая копия не будет считаться письменным доказательством.

Хранение и возврат электронных доказательств:

▪ Оригиналы или копии электронных доказательств хранятся в суде в материалах дела.

▪ По ходатайству, оригинал электронного доказательства на материальном носителе может быть возвращен после исследования судом, если это не повредит рассмотрению дела.

▪ В материалах дела остается заверенная судьей копия или выписка из электронного доказательства.

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