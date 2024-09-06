ВККС поновила кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді 5 суддів

У ВККС назвали суддів, щодо який поновлено кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.

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5 вересня в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання про поновлення кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Грамчук Ігор Васильович - Господарський суд Хмельницької області - Поновити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Продовжити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди

Гуцалюк Олександр Володимирович - Херсонський міський суд Херсонської області - Поновити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Продовжити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди

Мудрецький Роман Володимирович - Дніпровський апеляційний суд - Поновити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Продовжити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди

Тріска Андрій Іванович - Садгірський районний суд міста Чернівці - Вважати поновленим кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді з моменту закриття кримінального провадження. Продовжити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди

Циганенко Андрій Іванович - Донецький окружний адміністративний суд - Вважати поновленим кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді з моменту отримання відповіді з Національного агентства з питань запобігання корупції. Продовжити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

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