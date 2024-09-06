ВККС возобновила квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности 5 судей

5 сентября в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о возобновлении квалификационного оценивания пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Грамчук Игорь Васильевич - Хозяйственный суд Хмельницкой области - Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.
Гуцалюк Александр Владимирович - Херсонский городской суд Херсонской области - Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.
Мудрецкий Роман Владимирович – Днепровский апелляционный суд – Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.
Триска Андрей Иванович – Садгорский районный суд города Черновцы – Считать возобновленным квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности с момента закрытия уголовного производства. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования
Цыганенко Андрей Иванович - Донецкий окружной административный суд - Считать обновленным квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности с момента получения ответа из Национального агентства по предотвращению коррупции. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и собеседования.
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