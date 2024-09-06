ВККС возобновила квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности 5 судей

В ВККС назвали судей, относительно которых возобновлена квалификационная оценка на соответствие занимаемой должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 сентября в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о возобновлении квалификационного оценивания пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Грамчук Игорь Васильевич - Хозяйственный суд Хмельницкой области - Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.

Гуцалюк Александр Владимирович - Херсонский городской суд Херсонской области - Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.

Мудрецкий Роман Владимирович – Днепровский апелляционный суд – Возобновить квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования.

Триска Андрей Иванович – Садгорский районный суд города Черновцы – Считать возобновленным квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности с момента закрытия уголовного производства. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и проведение собеседования

Цыганенко Андрей Иванович - Донецкий окружной административный суд - Считать обновленным квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности с момента получения ответа из Национального агентства по предотвращению коррупции. Продолжить проведение квалификационного оценивания соответствие занимаемой должности с этапа исследования досье и собеседования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.