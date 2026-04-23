Катерина Широка та Віра Михайленко стали суддями-спікерами ВАКС

Нові спікерки суду відповідатимуть за комунікацію з громадськістю та медіа.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду обрали двох нових суддів-спікерів - Катерину Широку та Віру Михайленко. Про це інформує ВАКС.

Таким чином, наразі у ВАКС шість суддів-спікерів: Леся Федорак, Тимур Хамзін, Інна Сердюкова, Катерина Широка, Віра Михайленко та Олексій Кравчук.

Судді-спікери пояснюють складні юридичні аспекти простою мовою та допомагають медіа отримувати оперативну й достовірну інформацію про роботу ВАКС.

