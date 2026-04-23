Екатерина Широкая и Вера Михайленко стали судьями-спикерами ВАКС

Новые спикеры суда будут отвечать за коммуникацию с общественностью и медиа.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда избрало двух новых судей-спикеров — Екатерину Широкую и Веру Михайленко. Об этом информирует ВАКС.

Таким образом, на данный момент в ВАКС шесть судей-спикеров: Леся Федорак, Тимур Хамзин, Инна Сердюкова, Екатерина Широкая, Вера Михайленко и Алексей Кравчук.

Судьи-спикеры объясняют сложные юридические аспекты простым языком и помогают медиа получать оперативную и достоверную информацию о работе ВАКС.

