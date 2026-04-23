Конкурси до СОАС і СААС: троє кандидатів вибули з відбору

Троє претендентів припинили участь у конкурсному доборі на посади суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про припинення участі трьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів.

За результатами засідання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду припинили участь:

Жовновач Антон Миколайович;

Піка Микола Євгенович;

Терлецький Олександр Миколайович.

Микола Піка та Олександр Терлецький також припинили участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

