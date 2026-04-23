Конкурси до СОАС і СААС: троє кандидатів вибули з відбору
19:18, 23 квітня 2026
Троє претендентів припинили участь у конкурсному доборі на посади суддів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про припинення участі трьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів.
За результатами засідання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду припинили участь:
Жовновач Антон Миколайович;
Піка Микола Євгенович;
Терлецький Олександр Миколайович.
Микола Піка та Олександр Терлецький також припинили участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.