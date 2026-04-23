  1. Суд інфо

Конкурси до СОАС і СААС: троє кандидатів вибули з відбору

19:18, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Троє претендентів припинили участь у конкурсному доборі на посади суддів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про припинення участі трьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами засідання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду припинили участь:

Жовновач Антон Миколайович;

Піка Микола Євгенович;

Терлецький Олександр Миколайович.

Микола Піка та Олександр Терлецький також припинили участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкурс

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]