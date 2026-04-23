Конкурсы в СОАС и СААС: трое кандидатов выбыли из отбора
19:18, 23 апреля 2026
Трое претендентов прекратили участие в конкурсном отборе на должности судей.
Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении участия трех кандидатов в конкурсах на занятие вакантных должностей судей.
По результатам заседания в конкурсе в Специализированный окружной административный суд прекратили участие:
Жовновач Антон Николаевич;
Пика Николай Евгеньевич;
Терлецкий Александр Николаевич.
Николай Пика и Александр Терлецкий также прекратили участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в Специализированном апелляционном административном суде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.