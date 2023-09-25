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Недійсність правочинів, які порушують інтереси держави та суспільства: суд підтримав позицію податківців

13:20, 25 вересня 2023
Суд підтримав позицію податківців щодо недійсності правочинів, що суперечать інтересам держави та суспільства.
Недійсність правочинів, які порушують інтереси держави та суспільства: суд підтримав позицію податківців
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Судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо недійсності правочинів, що суперечать інтересам держави та суспільства, – повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Одеський окружний адміністративний суд під час розгляду справи № 420/12471/22 задовольнив позов Головного управління ДПС в Одеській області про визнання договорів поставки недійсними на загальну суму 174,4 млн гривень.

Підставою для задоволення позовних вимог ГУ ДПС в Одеській області стало наявність вироку Голосіївського районного суду, згідно з яким визнано винним керівника одного з відповідачів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, та встановлено, що останній зареєстрував товариство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Апеляційний суд засвідчив, що відповідачами не надано до суду жодного доказу, з якого можливо встановити наявність у них достатньої кількості основних засобів та трудових ресурсів для виконання спірних господарських операцій, не надано доказів щодо законного джерела походження товару.

Також у судовому засіданні допитано свідка, колишнього працівника одного з відповідачів, який зазначив, що з урахуванням спливу часу не пам’ятає за яких обставин було підписано оспорювані договори, чи приїжджав особисто директор іншого відповідача до офісу. При цьому, свідок зазначив, що підписанню договорів передує обов’язкова процедура перевірки контрагентів, яку нібито було дотримано.

Крім того, колегією суддів було відхилено доводи апелянта про те, що податковим органом пропущено встановлені строки звернення до суду з даним адміністративним позовом. Судом зазначено, що в матеріалах справи відсутні докази, якими можливо підтвердити факт обізнаності контролюючого органу з фактом існування вироку Голосіївського районного суду від 16.12.2020 у справі № 752/18603/20.

Відтак, П’ятим апеляційним адміністративним судом від 07.09.2023 у справі № 420/12471/22 апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення; а рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.05.2023 залишено без змін.

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