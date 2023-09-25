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Недействительность сделок, нарушающих интересы государства и общества: суд поддержал позицию налоговиков

13:20, 25 сентября 2023
Суд поддержал позицию налоговиков о недействительности сделок, противоречащих интересам государства и общества.
Недействительность сделок, нарушающих интересы государства и общества: суд поддержал позицию налоговиков
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Судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа о недействительности сделок, противоречащих интересам государства и общества, - сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Одесский окружной административный суд при рассмотрении дела № 420/12471/22 удовлетворил иск Главного управления ГНС в Одесской области о признании договоров поставки недействительными на общую сумму 174,4 млн гривен.

Основанием для удовлетворения исковых требований ГУ ГНС в Одесской области стало наличие приговора Голосеевского районного суда, согласно которому признан виновным руководитель одного из ответчиков в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, и установлено, что последний зарегистрировал общество за денежное вознаграждение без цели осуществления хозяйственной деятельности.

Апелляционный суд засвидетельствовал, что ответчиками не предоставлено в суд ни одного доказательства, из которого можно установить наличие у них достаточного количества основных средств и трудовых ресурсов для выполнения спорных хозяйственных операций, не предоставлено доказательств законного источника происхождения товара.

Также в судебном заседании допрошен свидетель, бывший работник одного из ответчиков, который отметил, что с учетом истечения времени не помнит при каких обстоятельствах были подписаны оспариваемые договоры, приезжал ли лично директор другого ответчика в офис. При этом, свидетель отметил, что подписанию договоров предшествует обязательная процедура проверки контрагентов, которая якобы была соблюдена.

Кроме того, коллегией судей были отклонены доводы апеллянта о том, что налоговым органом пропущены установленные сроки обращения в суд с данным административным иском. Судом указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства, которыми можно подтвердить факт осведомленности контролирующего органа с фактом существования приговора Голосеевского районного суда от 16.12.2020 по делу № 752/18603/20.

Следовательно, Пятым апелляционным административным судом от 07.09.2023 по делу № 420/12471/22 апелляционную жалобу ответчика оставлено без удовлетворения; а решение Одесского окружного административного суда от 18.05.2023 оставлено без изменений.

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