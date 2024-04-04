Апеляційний суд відмовив поліції у позові про стягнення з винуватця ДТП плати за зберігання автомобіля на спецмайданчику: подробиці

Автомобіль не вилучали як знаряддя правопорушення і не визнавали речовим доказом у справі, немає й даних про те, що після ДТП автомобіль суттєво перешкоджав дорожньому руху, тому апеляційний суд уважає, що у працівників поліції не було підстав для доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик.

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Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області звернулося до суду з позовом до власника ВАЗ 21011 та водія, котрий на цьому автомобілі потрапив у ДТП, про стягнення з них плати за зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику.

Як пояснили правоохоронці, 9 вересня 2020 року у м. Хмельницькому сталася автопригода за участі одного з відповідачів – водій ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на металевий паркан. Щодо нього патрульні склали протокол про адмінправопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, автомобіль затримали та доставили для зберігання на спеціальний майданчик. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

21 грудня 2020 року місцевий суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, але провадження у справі закрив у зв`язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

На час подачі позову у серпні 2023 року ВАЗ все ще знаходився на спеціальному майданчику. Розмір плати за його зберігання протягом 1071 дня склав 26544 гривні. Проте і власник авта, і водій відмовилися оплатити вартість послуги. Тому ГУНП просило суд стягнути з них цю суму.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов: стягнув з водія-винуватця автопригоди 2952 гривні плати за зберігання автомобіля ВАЗ 21011 на спеціальному майданчику з 9 вересня (коли автомобіль доставили на спецмайданчик) до 21 грудня (коли суд ухвалив рішення у справі про ДТП) – за 88 днів.

ГУ Нацполіції в області оскаржило це рішення до апеляційного суду з проханням закрити провадження у справі за позовом до власника автомобіля й стягнути усю суму вартості послуги зі зберігання авта на спецмайданчику з водія ВАЗ. Мовляв, за три роки ніхто з них не звертався щодо повернення легковика та внесення плати за його зберігання, та оскільки власник ВАЗ помер, то стягнути усю заявлену суму слід з водія.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила: суд першої інстанції не врахував, що на час відкриття провадження у справі один з відповідачів – власник автомобіля – помер, тому провадження у справі в частині заявлених до нього позовних вимог підлягало закриттю.

Водночас на думку ХАС, не було підстав для стягнення плати за зберігання легковика на спеціальному майданчику також і з іншого відповідача – водія.

За матеріалами справи, автомобіль ВАЗ 21011 не вилучали як знаряддя правопорушення (стаття 260 КУпАП) і не визнавали речовим доказом у справі (стаття 251 КУпАП). Немає й даних про те, що після дорожньо-транспортної пригоди автомобіль суттєво перешкоджав дорожньому руху або створював загрозу безпеці руху. Тому апеляційний суд уважає, що у працівників поліції не було підстав для затримання авта й доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик.

«Оскільки автомобіль ВАЗ 21011 був неправомірно поміщений на спеціальний майданчик, то на [відповідача] не може бути покладена плата за його зберігання», – констатував ХАС.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: скасував рішення місцевого суду, закрив провадження у справі в частині вимог до власника автомобіля, в іншій частині ухвалив нове рішення – відмовив у позові ГУНП до водія ВАЗ про стягнення 26544 гривень плати за зберігання автомобіля на спеціальному майданчику.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21553/23 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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