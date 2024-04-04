Захист прав власності: ТОВ та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з ЄДРПОУ до облікової системи часток Національного депозитарію України

В Україні запрацювала нова облікова система часток товариств – метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що відтепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.

Система запрацювала з березня 2024 року і новою послугою вже встигли скористатися деякі ТОВ.

«Надання можливості учасникам товариств перевести облік часток з Єдиного державного реєстру до Центрального депозитарію – це фундаментальна робота нас, як регулятора. Метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та, безперечно, захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати. Впевнений, що для ринку відкривається новий етап і це ще один крок на зустріч цифровізації та діджиталізації процесів», — коментує член НКЦПФР Максим Лібанов.

«Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням.

Одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій.

Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним в сучасних умовах.

Крім того, використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення», – Марина Адамовська, Член Правління ПАТ «НДУ».

Облік в системі Національного депозитарію України (НДУ) це:

– додатковий механізм захисту права власності на частки товариства,

– гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі),

– дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу),

– технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,

– нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),

– консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.

Нижче наводимо тарифи на послуги з обліку часток ТОВ та ТДВ на офіційному вебсайті НДУ.

Автор: Наталя Мамченко

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