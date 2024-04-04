Защита прав собственности: ООО и их участники теперь могут перевести учет долей из ЕГРПОУ в учетную систему долей Национального депозитария Украины

В Украине заработала новая учетная система долей обществ – целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничение прав на доли и защита права собственности на долю от его несанкционированной потери.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщает, что теперь общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.

Система заработала с марта 2024 г. и новой услугой уже успели воспользоваться некоторые ООО.

«Предоставление возможности участникам обществ перевести учет долей из Единого государственного реестра в Центральный депозитарий – это фундаментальная работа нас как регулятора. Целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничение прав на доли и, безусловно, защита права собственности на долю от его несанкционированной потери. Уверен, что для рынка открывается новый этап, и это еще один шаг на встречу цифровизации и диджитализации процессов», — комментирует член НКЦБФР Максим Либанов.

«Внедрение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением.

Один может объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий.

Например, электронные собрания участников, актуальные в современных условиях.

Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для гарантирования выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и позволит расширить применение такого вида обеспечения», – Марина Адамовская, Член Правления ПАО «НДУ».

Учет в системе Национального депозитария Украины (НДУ) это:

– дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,

– гарантирование соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),

– действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по части общества (счет условного хранения (эскроу),

– технологический способ проведения электронного собрания участников общества,

– новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),

– консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.

Ниже приводим тарифы на услуги по учету долей ООО и ОДО на официальном вебсайте НДУ.

Автор: Наталья Мамченко

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