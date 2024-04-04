В Киеве задержали мужчину, который без документов вез 9 пятнистых оленей: одно животное умерло

Автомобиль с 9 пятнистыми оленями остановили на блокпоста при въезде в Киев из Бориспольского Шоссе.

В среду, 3 апреля, около 22:00, на блокпоста при въезде в Киев из Бориспольского Шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль «Рено Мастер» под управлением 23-летнего жителя Ровенщины. Во время осмотра в кузове автомобиля обнаружили 9 пятнистых оленей.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, у водителя никаких документов и разрешения на перевозку животных не было. Один олень уже был без признаков жизни.

По словам водителя, животных он перевозил по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевскую область.

Правоохранители задержали мужчину. Животных изъяли и передали на временное содержание в Киевский зоопарк. Умершего оленя передали специалистам зоопарка для проведения исследования и установления причин смерти.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ст. 299 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по факту жестокого обращения с животными.

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