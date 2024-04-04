В Днепре задержали группу рэкетиров, которые терроризировали местных бизнесменов

В Днепре задержали рэкетиров, которые «облагали данью» местных предпринимателей.

Источник фото: СБУ

В Днепре полиция пресекла деятельность группы рэкетиров, которые требовали деньги у местных предпринимателей, придумывая искусственные долги или провоцируя конфликты, а в случае отказа жертвовали в подвал, где подвергали их избиениям и угрозам. Об этом сообщили в СБУ.

Один из случаев злоупотребления включал ИТ-предпринимателя, которого уволили за нереализованный проект, а позже требовали "компенсацию" за его задержку в криптовалюте. После пыток предприниматель согласился на требования и уже был удержан в собственном автомобиле, куда его везли по адресам его близких, пока он не собрал требуемую сумму.

После блокирования деятельности преступников правоохранители задержали организатора и его сообщника, которые оказались членами местной криминальной группировки. По нынешним законам им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и незаконном обращении с оружием.

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