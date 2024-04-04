У Дніпрі затримали групу рекетирів, які тероризували місцевих бізнесменів

У Дніпрі затримали рекетирів, які «обкладали даниною» місцевих підприємців.

Джерело фото: СБУ

В Дніпрі поліція припинила діяльність групи рекетирів, які вимагали гроші у місцевих підприємців, вигадуючи штучні борги або провокуючи конфлікти, а в разі відмови жертвували до підвалу, де піддавали їх побиттям та погрозам. Про це повідомили в СБУ.

Один із випадків зловживання включав ІТ-підприємця, якого звільнили за нереалізований проєкт, а пізніше вимагали «компенсацію» за його затримку в криптовалюті. Після тортур підприємець погодився на вимоги та вже був утриманий у власному автомобілі, куди його везли по адресах його близьких, доки він не зібрав вимагану суму.

Після блокування діяльності злочинців правоохоронці затримали організатора та його спільника, які виявилися членами місцевого кримінального угруповання. За нинішніми законами їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вимагання та незаконне поводження зі зброєю.

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