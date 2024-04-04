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​У Києві затримали чоловіка, який без документів віз 9 плямистих оленів: одна тварина померла

13:48, 4 квітня 2024
Автомобіль з 9 плямистими оленями зупинили на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе.
​У Києві затримали чоловіка, який без документів віз 9 плямистих оленів: одна тварина померла
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У середу, 3 квітня, близько 22:00, на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Рено Мастер» під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини. Під час огляду, у кузові автомобіля виявили 9 плямистих оленів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, водій жодних документів  та дозволу на перевезення тварин не мав. Один олень вже був без ознак життя.

Зі слів водія, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму у Київську область.

Правоохоронці затримали чоловіка. Тварин вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку. Померлого оленя передали спеціалістам зоопарку для проведення дослідження та встановлення причини смерті.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами.

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