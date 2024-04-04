Апелляционный суд отказал полиции в иске о взыскании с виновника ДТП платы за хранение автомобиля на спецплощадке: подробности

Автомобиль не изымали как орудие правонарушения и не признавали вещественным доказательством по делу, нет и данных о том, что после ДТП автомобиль существенно препятствовал дорожному движению, поэтому апелляционный суд считает, что у работников полиции не было оснований для доставления его для хранения на спецплощадку.

Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области обратилось в суд с иском к владельцу ВАЗ 21011 и водителю, попавшему на этом автомобиле в ДТП, о взыскании с них платы за хранение транспортного средства на специальной площадке.

Как пояснили правоохранители, 9 сентября 2020 года в г. Хмельницком произошло автопроисшествие с участием одного из ответчиков – водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлический забор. В его отношении патрульные составили протокол об админправонарушении, предусмотренном статьей 124 КУоАП, автомобиль задержали и доставили для хранения на специальную площадку. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

21 грудня 2020 року місцевий суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, але провадження у справі закрив у зв`язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

На час подачі позову у серпні 2023 року ВАЗ все ще знаходився на спеціальному майданчику. Розмір плати за його зберігання протягом 1071 дня склав 26544 гривні. Проте і власник авта, і водій відмовилися оплатити вартість послуги. Тому ГУНП просило суд стягнути з них цю суму.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов: стягнув з водія-винуватця автопригоди 2952 гривні плати за зберігання автомобіля ВАЗ 21011 на спеціальному майданчику з 9 вересня (коли автомобіль доставили на спецмайданчик) до 21 грудня (коли суд ухвалив рішення у справі про ДТП) – за 88 днів.

ГУ Нацполіції в області оскаржило це рішення до апеляційного суду з проханням закрити провадження у справі за позовом до власника автомобіля й стягнути усю суму вартості послуги зі зберігання авта на спецмайданчику з водія ВАЗ. Мовляв, за три роки ніхто з них не звертався щодо повернення легковика та внесення плати за його зберігання, та оскільки власник ВАЗ помер, то стягнути усю заявлену суму слід з водія.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила: суд першої інстанції не врахував, що на час відкриття провадження у справі один з відповідачів – власник автомобіля – помер, тому провадження у справі в частині заявлених до нього позовних вимог підлягало закриттю.

Водночас на думку ХАС, не було підстав для стягнення плати за зберігання легковика на спеціальному майданчику також і з іншого відповідача – водія.

За матеріалами справи, автомобіль ВАЗ 21011 не вилучали як знаряддя правопорушення (стаття 260 КУпАП) і не визнавали речовим доказом у справі (стаття 251 КУпАП). Немає й даних про те, що після дорожньо-транспортної пригоди автомобіль суттєво перешкоджав дорожньому руху або створював загрозу безпеці руху. Тому апеляційний суд уважає, що у працівників поліції не було підстав для затримання авта й доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик.

«Оскільки автомобіль ВАЗ 21011 був неправомірно поміщений на спеціальний майданчик, то на [відповідача] не може бути покладена плата за його зберігання», – констатував ХАС.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: скасував рішення місцевого суду, закрив провадження у справі в частині вимог до власника автомобіля, в іншій частині ухвалив нове рішення – відмовив у позові ГУНП до водія ВАЗ про стягнення 26544 гривень плати за зберігання автомобіля на спеціальному майданчику.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21553/23 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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