Погрожував фізичною розправою колишній дружині: на Вінниччині судили чоловіка за систематичне домашнє насильство

Чоловік не відбув покарання за попереднім судовим рішенням та скоїв новий злочин - продовжив знущатися над колишньою дружиною.

Колегія Вінницького апеляційного суду залишила у силі вирок для 49-річного жителя одного із сіл Жмеринського району, якому за систематичне домашнє насильство Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області призначив обмеження волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловік не відбув покарання за попереднім судовим рішенням та скоїв новий злочин. Тому остаточне покарання йому призначили за сукупністю вироків.

«Шляхом часткового приєднання до покарання, призначеного вироком 2024 року, невідбутої частини покарання за вироком 2023-го, остаточно призначити чоловіку покарання у виді обмеження волі строком на два роки і два місяці», – йдеться в судових документах.

Також у них значиться: в листопаді минулого року домашнього кривдника засуджено до двох років обмеження волі, але від відбування покарання звільнено із річним випробуванням.

А в грудні нетверезий засуджений знову нецензурно лаяв свою колишню дружину та погрожував фізичною розправою. Тобто він умисно і систематично вчиняв психологічне насилля щодо колишньої дружини, з котрою перебуває у сімейних стосунках. Це і призвело до психологічних страждань потерпілої.

Жінка, до речі, не раз викликала до чоловіка поліцейських. За результатами розгляду їхніх протоколів міськрайонний суд притягував порушника до адміністративної відповідальності. Тепер же він відбуватиме реальне покарання за домашнє насильство.

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