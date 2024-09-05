Угрожал физической расправой бывшей жене: в Винницкой области судили мужчину за систематическое домашнее насилие

Мужчина не отбыл наказание по прошлому судебному решению и совершил новое преступление - продолжил издеваться над бывшей супругой.

Коллегия Винницкого апелляционного суда оставила в силе приговор для 49-летнего жителя одного из сел Жмеринского района, которому за систематическое домашнее насилие Жмеринский горрайонный суд Винницкой области назначил ограничение свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина не отбыл наказание по предварительному судебному решению и совершил новое преступление. Поэтому окончательное наказание ему было назначено по совокупности приговоров.

«Путем частичного присоединения к наказанию, назначенному приговором 2024 года, неотбытой части наказания по приговору 2023 года, окончательно назначить мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и два месяца», – говорится в судебных документах.

Также у них значится: в ноябре прошлого года домашний обидчик приговорен к двум годам ограничения свободы, но от отбывания наказания освобожден с годовым испытанием.

А в декабре нетрезвый осужденный снова нецензурно ругал свою бывшую жену и угрожал физической расправой. То есть он преднамеренно и систематически совершал психологическое насилие в отношении бывшей жены, с которой находится в семейных отношениях. Это и привело к психологическим страданиям потерпевшей.

Женщина, кстати, не раз вызывала к мужчине полицейских. По результатам рассмотрения протоколов горрайонный суд привлекал нарушителя к административной ответственности. Теперь же он будет отбывать реальное наказание за домашнее насилие.

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