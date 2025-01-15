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На Закарпатті військовозобов’язаний, якого звинуватили у фіктивному шлюбі, виграв суд у прикордонників

20:07, 15 січня 2025
Чоловіку заборонили виїхати за кордон, супроводжуючи дружину з інвалідністю, вважаючи їхній шлюб фіктивним.
На Закарпатті військовозобов’язаний, якого звинуватили у фіктивному шлюбі, виграв суд у прикордонників
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На Закарпатті прикордонники заборонили чоловіку виїхати за кордон, супроводжуючи дружину з інвалідністю, вважаючи їхній шлюб фіктивним. Суд визнав заборону протиправною та скасував її. Рішення у справі № 260/6070/24 оприлюднив Закарпатський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся військовозобов’язаний, який у серпні 2024 року намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Лужанка» разом із своєю дружиною, яка має третю групу інвалідності. Пара одружилась у січні 2024 року. Прикордонники відмовили чоловіку в перетині кордону, вважаючи їхній шлюб фіктивним.

Позивач стверджує, що надав прикордонникам свій військовий квиток, довідку до акту огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації дружини, довідку про шлюб.

Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, де, зокрема, заперечував, що чоловік надавав військово-обліковий документ, але на вимогу суду не зміг надати жодних підтверджень.

Суд наголосив, що причиною відмови у перетину кордону був нібито фіктивний шлюб позивача, а не те, що він не надав певні документи.

«Згідно ч.2 ст.40 Сімейного кодексу України шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. Отже, фіктивність шлюбу може бути встановлено виключно в судовому порядку. Жодних доказів наявності рішення суду, згідно з яким укладений шлюб був визнаний недійсним у зв’язку з його фіктивністю, прикордонний загін суду не надав. При цьому суд вважає безпідставними посилання відповідача на різне місце проживання, різні прізвища, що, на його думку, свідчать про фіктивність шлюбу, оскільки орган Держприкордонслужби не наділений повноваженнями визнавати шлюб фіктивним», – вважає суд.

Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, визнавши протиправною та скасувавши відмову прикордонників у перетині кордону. Рішення ще можна оскаржити.

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