На Закарпатье военнообязанный, которого обвинили в фиктивном браке, выиграл суд у пограничников

Мужчине запретили выехать за границу, сопровождая жену с инвалидностью, считая их брак фиктивным.

На Закарпатье пограничники запретили мужчине уехать за границу, сопровождая жену с инвалидностью, считая их брак фиктивным. Суд признал запрет противоправным и отменил его. Решение по делу №260/6070/24 обнародовал Закарпатский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился военнообязанный, пытавшийся в августе 2024 года пересечь границу в пункте пропуска «Лужанка» вместе со своей женой, имеющей третью группу инвалидности. Пара вышла замуж в январе 2024 года. Пограничники отказали мужчине в пересечении границы, считая их брак фиктивным.

Истец утверждает, что предоставил пограничникам свой военный билет, справку к акту осмотра МСЭК и индивидуальную программу реабилитации жены, справку о браке.

Представитель пограничного отряда подал отзыв о исковом заявлении, где, в частности, отрицал, что мужчина предоставлял военно-учетный документ, но по требованию суда не смог предоставить никаких подтверждений.

Суд подчеркнул, что причиной отказа в пересечении границы был якобы фиктивный брак истца, а не то, что он не предоставил определенные документы.

«Согласно ч.2 ст.40 Семейного кодекса Украины, брак признается недействительным по решению суда в случае его фиктивности. Следовательно, фиктивность брака может быть установлена ​​только в судебном порядке. Никаких доказательств наличия решения суда, согласно которому брак был признан недействительным в связи с его фиктивностью, пограничный отряд суда не предоставил. При этом суд считает безосновательными ссылку ответчика на разное место жительства, разные фамилии, которые, по его мнению, свидетельствуют о фиктивности брака, поскольку орган Госпогранслужбы не наделен полномочиями признавать брак фиктивным», – считает суд.

Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины, признав противоправным и отменив отказ пограничников в пересечении границы. Решение еще можно обжаловать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.