У Вінниці апеляційний суд підтвердив вирок учаснику так званої «днр», якому призначено 15 років ув’язнення

42-річний обвинувачений був помічником «Горлівського і Єнакієвського міжрайонних прокурорів».

Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду, яким жителя Донеччини визнали винуватим у скоєнні особливо тяжкого злочину – участі в терористичній організації. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як покарання чоловіку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас колегія суддів відхилила апеляційну скаргу адвокатки обвинуваченого. Вона клопотала про скасування вироку суду першої інстанції і закриття провадження у справі. Вважає, що в діях її підзахисного складу злочину немає. Участь чоловіка у терористичній організації, на думку захисниці, – не доведена.

Проте суд установив, що 42-річний обвинувачений був помічником "Горлівського і Єнакієвського міжрайонних прокурорів".

Свої повноваження виконував як учасник так званої "днр", яка проводила бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України та народу України (справа № 127/18208/22).

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