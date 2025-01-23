Нацгвардієць через суд зобов’язав частину виплатити йому додаткову винагороду за час лікування після поранення

Солдат перебував на лікуванні та реабілітації у різних медзакладах, але йому не нараховували додаткову винагороду.

На Львівщині солдат Нацгвардії через суд зобов’язав військову частину нарахувати йому додаткові виплати після поранення, отриманого у зоні бойових дій. Військовослужбовець близько півроку проходив лікування та реабілітацію. Рішення у справі № 380/22226/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся солдат, який проходить службу у одній з військових частин Нацгвардії.

У лютому 2024 року він отримав поранення після скиду осколкового боєприпасу з ворожого дрона на Запоріжжі. Після цього до кінця жовтня 2024 року він перебував на лікуванні та реабілітації у різних медзакладах, але із квітня йому не нараховували додаткову винагороду (до 100 тисяч гривень на місяць).

Представник військової частини у липні відмовив у нарахуванні солдату додаткової винагороди, бо він нібито перебував не на стаціонарному лікування, а на реабілітації. Правом подати до суду відзив на позовну заяву представник відповідача не скористався.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи. Згідно з довідкою ВЛК, поранення позивача пов’язане із захистом Батьківщини та класифіковане, як важке, а у спірний період (із квітня по жовтень 2024 року) він перебував на стаціонарному лікуванні у різних медзакладах.

«Згідно вимог Постанови №168 позивач набув право на отримання додаткової грошової винагороди у збільшеному до 100 тисяч гривень розмірі в розрахунку на місяць пропорційно дням перебування на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини. Відповідач не обґрунтував, з яких підстав позивачу не було нараховано та не виплачено додаткову грошову винагороду», – вказано у рішенні суду.

Суд повністю задовольнив позов солдата, визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав нарахувати йому додаткову винагороду за час перебування на лікуванні у спірний період. Рішення ще можна оскаржити.

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