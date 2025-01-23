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Нацгвардеец через суд обязал часть выплатить ему дополнительное вознаграждение за время лечения после ранения

16:13, 23 января 2025
Солдат находился на лечении и реабилитации в разных медучреждениях, но ему не начисляли дополнительное вознаграждение.
Нацгвардеец через суд обязал часть выплатить ему дополнительное вознаграждение за время лечения после ранения
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Во Львовской области солдат Нацгвардии через суд обязал воинскую часть начислить ему дополнительные выплаты после ранения, полученного в зоне боевых действий. Военнослужащий около полугода проходил лечение и реабилитацию. Решение по делу №380/22226/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился солдат, проходящий службу в одной из воинских частей Нацгвардии.

В феврале 2024 года он получил ранение после сброса осколочного боеприпаса с вражеского дрона в Запорожье. После этого до конца октября 2024 он находился на лечении и реабилитации в различных медучреждениях, но с апреля ему не начисляли дополнительное вознаграждение (до 100 тысяч гривен в месяц).

Представитель воинской части в июле отказал в начислении солдату дополнительного вознаграждения, потому что он якобы находился не на стационарном лечении, а на реабилитации. Правом подать в суд отзыв на исковое заявление представитель ответчика не воспользовался.

Суд изучил все материалы и аргументы. Согласно справке ВЛК, ранение истца связано с защитой Родины и классифицировано как тяжелое, а в спорный период (с апреля по октябрь 2024 года) он находился на стационарном лечении в различных медучреждениях.

«Согласно требованиям Постановления №168 истец получил право на получение дополнительного денежного вознаграждения в увеличенном до 100 тысяч гривен размере в расчете на месяц пропорционально дням пребывания на лечении и в отпуске по состоянию здоровья в результате ранения, связанного с защитой Родины. Ответчик не обосновал, по каким основаниям истцу не было начислено и не выплачено дополнительное денежное вознаграждение», – указано в решении суда.

Суд полностью удовлетворил иск солдата, признал противоправным бездействие воинской части и обязал начислить ему дополнительное вознаграждение за время пребывания на лечении в спорный период. Решение еще можно обжаловать.

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