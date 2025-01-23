В Виннице апелляционный суд подтвердил приговор участнику так называемой «днр», которому назначено 15 лет заключения

42-летний обвиняемый был помощником «Горловского и Енакиевского межрайонных прокуроров».

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда, которым жителя Донецкой области признали виновным в совершении особо тяжкого преступления – участия в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В качестве наказания мужчине назначен 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время коллегия судей отклонила апелляционную жалобу адвоката обвиняемого. Она ходатайствовала об отмене приговора суда первой инстанции и закрытии производства по делу. Считает, что в действиях подзащитного состава преступления нет. Участие мужчины в террористической организации, по мнению защитницы, – не доказано.

Однако суд установил, что 42-летний обвиняемый был помощником "Горловского и Енакиевского межрайонных прокуроров".

Свои полномочия выполнял в качестве участника так называемой "днр", которая проводила боевые действия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и народа Украины (дело № 127/18208/22).

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