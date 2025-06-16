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Відео з бодикамер поліцейських без попередження є допустимим доказом — рішення Верховного Суду

16:55, 16 червня 2025
Працівник поліції під час виконання службових обов'язків може здійснювати відеозапис особи за допомогою бодикамери без попередження її про це, і такий відеозапис є допустимим доказом.
Відео з бодикамер поліцейських без попередження є допустимим доказом — рішення Верховного Суду
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Поліцейський має право фіксувати особу на бодикамеру без попередження, і такий відеозапис визнається допустимим доказом у суді. До такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд ВС у справі про розбій.

Як вказали у Верховному Суді, у цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватою та засудили особу за ч. 4 ст. 187 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував, що обвинувачена не була повідомлена про здійснення відеозаписів бодикамерами співробітників поліції, а тому її показання на цих записах отримані в незаконний спосіб.

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що відповідно до ст. 40 Закону України «Про Національну поліцію» поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, визначених законом, може застосовувати такі технічні прилади, технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення, як, зокрема, фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні прилади та технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень. Вказані технічні прилади та технічні засоби поліція може закріплювати на однострої.

Згідно з п. 5 розд. ІІ Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов’язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов’язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища. При цьому згадана Інструкція не містить будь-яких застережень про те, що включення відеореєстратора неможливе без попередження особи, яку він фіксує.

Враховуючи викладене, суди попередніх інстанцій обґрунтовано визнали відео з бодикамер поліцейських допустимими доказами.

Постанова ККС ВС від 8 травня 2025 року у справі № 207/722/23 (провадження № 51-2686км24).

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Верховний Суд поліція судова практика

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