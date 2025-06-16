Україна переходить на нові правила ветеринарної медицини: що зміниться з 2026 року

На форумі Animal Health Day 2025, організованому Європейською Бізнес Асоціацією, представники Держпродспоживслужби презентували ключові зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» №1206-IX. Закон набере чинності 1 березня 2026 року.
Голова відомства Сергій Ткачук наголосив, що документ гармонізує українське законодавство із європейським, зокрема з Регламентом ЄС 2019/6, і забезпечує сучасну, ефективну та прозору правову основу для всієї галузі ветеринарної медицини — від реєстрації препаратів до контролю їх обігу.
Серед основних новацій:
Під час заходу також обговорили плани державної політики в галузі ветеринарії з урахуванням законопроєкту №12285-д, зареєстрованого у Верховній Раді. Він має на меті узгодження регулювання сфери ветеринарної медицини та благополуччя тварин із нормами ЄС.
Документ передбачає внесення змін щонайменше до 17 законів України. Очікується, що реформа сприятиме підвищенню безпечності продукції, здоров’ю тварин і людей, а також зробить ринок прозорішим, конкурентнішим і відкритішим до інновацій.
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