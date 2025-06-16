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Україна переходить на нові правила ветеринарної медицини: що зміниться з 2026 року

18:50, 16 червня 2025
Україна з 2026 року запроваджує нові правила у ветеринарній медицині.
Україна переходить на нові правила ветеринарної медицини: що зміниться з 2026 року
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На форумі Animal Health Day 2025, організованому Європейською Бізнес Асоціацією, представники Держпродспоживслужби презентували ключові зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» №1206-IX. Закон набере чинності 1 березня 2026 року.

Голова відомства Сергій Ткачук наголосив, що документ гармонізує українське законодавство із європейським, зокрема з Регламентом ЄС 2019/6, і забезпечує сучасну, ефективну та прозору правову основу для всієї галузі ветеринарної медицини — від реєстрації препаратів до контролю їх обігу.

Серед основних новацій:

  • безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів;
  • спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів;
  • розширення ліцензування — тепер воно охоплюватиме не лише виробництво, а й імпорт, оптову та роздрібну торгівлю;
  • впровадження належних практик у сфері реалізації та лабораторної діяльності.

Під час заходу також обговорили плани державної політики в галузі ветеринарії з урахуванням законопроєкту №12285-д, зареєстрованого у Верховній Раді. Він має на меті узгодження регулювання сфери ветеринарної медицини та благополуччя тварин із нормами ЄС.

Документ передбачає внесення змін щонайменше до 17 законів України. Очікується, що реформа сприятиме підвищенню безпечності продукції, здоров’ю тварин і людей, а також зробить ринок прозорішим, конкурентнішим і відкритішим до інновацій.

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Держпродспоживслужба тварини

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