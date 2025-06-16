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Украина переходит на новые правила ветеринарной медицины: что изменится с 2026 года

18:50, 16 июня 2025
Украина с 2026 года вводит новые правила в ветеринарной медицине.
Украина переходит на новые правила ветеринарной медицины: что изменится с 2026 года
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На форуме Animal Health Day 2025, организованном Европейской Бизнес Ассоциацией, представители Госпродпотребслужбы презентовали ключевые изменения к Закону Украины «О ветеринарной медицине» №1206-IX. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Глава ведомства Сергей Ткачук подчеркнул, что документ гармонизирует украинское законодательство с европейским, в частности с Регламентом ЕС 2019/6, и обеспечивает современную, эффективную и прозрачную правовую основу для всей отрасли ветеринарной медицины — от регистрации препаратов до контроля их обращения.

Среди основных новаций:

• бессрочная регистрация ветеринарных препаратов;
• упрощение процедур для гибридных, гомеопатических и комбинированных средств;
• расширение лицензирования — теперь оно будет охватывать не только производство, но и импорт, оптовую и розничную торговлю;
• внедрение надлежащих практик в сфере реализации и лабораторной деятельности.

Во время мероприятия также обсудили планы государственной политики в области ветеринарии с учётом законопроекта №12285-д, зарегистрированного в Верховной Раде. Его цель — согласовать регулирование в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных с нормами ЕС.

Документ предусматривает внесение изменений как минимум в 17 законов Украины. Ожидается, что реформа будет способствовать повышению безопасности продукции, здоровью животных и людей, а также сделает рынок более прозрачным, конкурентоспособным и открытым к инновациям.

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Госпродпотребслужба животные

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