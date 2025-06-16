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Видео с бодикамер полицейских без предупреждения является допустимым доказательством — решение Верховного Суда

16:55, 16 июня 2025
Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей может осуществлять видеозапись лица с помощью бодикамеры без предварительного уведомления, и такая видеозапись считается допустимым доказательством.
Видео с бодикамер полицейских без предупреждения является допустимым доказательством — решение Верховного Суда
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Полицейский имеет право фиксировать человека на бодикамеру без предупреждения, и такая запись признается допустимым доказательством в суде. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд ВС в деле о разбое.

Как указал Верховный Суд, в данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали лицо виновным и осудили по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В кассационной жалобе защитник утверждал, что обвиняемая не была уведомлена о ведении видеозаписи бодикамерами сотрудников полиции, а потому ее показания на этих записях получены незаконным способом.

Оставляя в силе решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд отметил, что согласно ст. 40 Закона Украины «О Национальной полиции» полиция для выполнения возложенных на нее задач и осуществления полномочий, определенных законом, может применять такие технические устройства, средства и специализированное программное обеспечение, как, в частности, фото- и видеотехнику, в том числе работающую в автоматическом режиме, технические устройства и средства выявления и/или фиксации правонарушений. Указанные технические средства полиция может закреплять на форменной одежде.

Согласно п. 5 разд. ІІ Инструкции по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и средств, обладающих функциями фото- и киносъемки, видеозаписи, включение портативного видеорегистратора происходит с момента начала выполнения служебных обязанностей и/или специальной полицейской операции, а видеосъемка ведется непрерывно до ее завершения, за исключением случаев, связанных с возникновением у полицейского личной частной ситуации. При этом упомянутая Инструкция не содержит каких-либо оговорок о невозможности включения видеорегистратора без предварительного уведомления лица, которого он фиксирует.

Учитывая изложенное, суды предыдущих инстанций обоснованно признали видео с бодикамер полицейских допустимыми доказательствами.

Постановление КУС ВС от 8 мая 2025 года по делу № 207/722/23 (производство № 51-2686км24).

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