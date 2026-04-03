Повідомлення через месенджер — не належний виклик: суд на Миколаївщині скасував штраф ТЦК

13:32, 3 квітня 2026
Суд встановив, що факт неявки до ТЦК не підтверджений належними доказами виклику.
Баштанський районний суд Миколаївської області скасував постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію, встановивши відсутність належних доказів правопорушення та порушення процедури розгляду справи.

Суд дійшов висновку, що ТЦК не довів факту належного повідомлення особи про виклик і розгляд справи, а також не підтвердив обставин, необхідних для кваліфікації дій за частиною другою статті 210-1 КУпАП. У зв’язку з цим оскаржувану постанову визнано протиправною, скасовано, а провадження у справі закрито.

Обставини справи №468/2930/23

Позивач оскаржив постанову, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною другою статті 210-1 КУпАП із накладенням штрафу в розмірі 5100 гривень. Підставою для притягнення стала неявка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою під час мобілізації.

Позивач зазначав, що не був належним чином повідомлений про розгляд справи, у зв’язку з чим був позбавлений можливості реалізувати право на захист. Також він звертав увагу на недоліки у документах, на які посилався відповідач, зокрема відсутність належних реквізитів у повістці. Окремо позивач повідомляв про проходження військової служби, однак ця обставина не була визначальною для вирішення спору.

Відповідач заперечував проти позову та стверджував, що позивач був повідомлений про виклик і розгляд справи, зокрема через засоби електронного зв’язку, а факт правопорушення підтверджується матеріалами адміністративного провадження.

Оцінка суду

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що відповідач не надав належних і допустимих доказів вручення позивачу повістки із зазначенням конкретних дати, часу та місця явки. Наявні в матеріалах документи не дають можливості встановити зміст і належність такого виклику.

Суд також констатував відсутність доказів належного повідомлення позивача про дату і час розгляду справи про адміністративне правопорушення. При цьому зазначено, що повідомлення через месенджери не передбачене законодавством як належний спосіб виклику або інформування у таких правовідносинах.

За висновком суду, розгляд справи за відсутності особи можливий лише за умови її своєчасного і належного повідомлення. Ненадання доказів такого повідомлення свідчить про порушення процесуальних гарантій, передбачених статтями 268 та 278 КУпАП, зокрема права особи бути присутньою під час розгляду справи, надавати пояснення та користуватися правовою допомогою.

Окремо суд звернув увагу, що для притягнення до відповідальності за частиною другою статті 210-1 КУпАП необхідним є встановлення повторності правопорушення протягом року. Матеріали справи не містять доказів такої повторності, що унеможливлює застосування цієї норми.

Суд підкреслив, що відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України обов’язок доведення правомірності рішення покладається на суб’єкта владних повноважень. У цій справі відповідач не виконав такого обов’язку, а матеріали не підтверджують наявності складу адміністративного правопорушення.

Рішення суду

Суд задовольнив позов, визнав протиправною та скасував постанову про накладення адміністративного стягнення, а також закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

