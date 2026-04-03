Сообщение через мессенджер — не надлежащий вызов: суд на Николаевщине отменил штраф ТЦК

13:32, 3 апреля 2026
Суд установил, что факт неявки в ТЦК не подтвержден надлежащими доказательствами вызова.
Сообщение через мессенджер — не надлежащий вызов: суд на Николаевщине отменил штраф ТЦК
Баштанский районный суд Николаевской области отменил постановление о привлечении лица к административной ответственности за нарушение законодательства о мобилизации, установив отсутствие надлежащих доказательств правонарушения и нарушение процедуры рассмотрения дела.

Суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал факт надлежащего уведомления лица о вызове и рассмотрении дела, а также не подтвердил обстоятельства, необходимые для квалификации действий по части второй статьи 210-1 КУпАП. В связи с этим оспариваемое постановление признано противоправным, отменено, а производство по делу закрыто.

Обстоятельства дела №468/2930/23

Истец обжаловал постановление, которым он был привлечен к административной ответственности по части второй статьи 210-1 КУпАП с наложением штрафа в размере 5100 гривен. Основанием для привлечения стала неявка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке во время мобилизации.

Истец указывал, что не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, в связи с чем был лишен возможности реализовать право на защиту. Также он обращал внимание на недостатки в документах, на которые ссылался ответчик, в частности на отсутствие надлежащих реквизитов в повестке. Отдельно истец сообщал о прохождении военной службы, однако это обстоятельство не было определяющим для разрешения спора.

Ответчик возражал против иска и утверждал, что истец был уведомлен о вызове и рассмотрении дела, в частности через средства электронной связи, а факт правонарушения подтверждается материалами административного производства.

Оценка суда

Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств вручения истцу повестки с указанием конкретных даты, времени и места явки. Имеющиеся в материалах документы не позволяют установить содержание и надлежащий характер такого вызова.

Суд также констатировал отсутствие доказательств надлежащего уведомления истца о дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении. При этом отмечено, что уведомление через мессенджеры не предусмотрено законодательством как надлежащий способ вызова или информирования в таких правоотношениях.

По выводам суда, рассмотрение дела в отсутствие лица возможно лишь при условии его своевременного и надлежащего уведомления. Непредоставление доказательств такого уведомления свидетельствует о нарушении процессуальных гарантий, предусмотренных статьями 268 и 278 КУпАП, в частности права лица присутствовать при рассмотрении дела, давать объяснения и пользоваться правовой помощью.

Отдельно суд обратил внимание, что для привлечения к ответственности по части второй статьи 210-1 КУпАП необходимо установление повторности правонарушения в течение года. Материалы дела не содержат доказательств такой повторности, что исключает применение данной нормы.

Суд подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины обязанность доказывания правомерности решения возлагается на субъект властных полномочий. В данном деле ответчик не выполнил такую обязанность, а материалы не подтверждают наличие состава административного правонарушения.

Решение суда

Суд удовлетворил иск, признал противоправным и отменил постановление о наложении административного взыскания, а также закрыл производство по делу об административном правонарушении.

