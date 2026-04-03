Канал про «погоду» і повістки – на Львівщині судили адміністратора Viber-каналу

Чоловік публікував дані про мобілізаційні заходи, а після викриття канал було видалено.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пустомитівський районний суд Львівської області вироком від 16 березня 2026 року визнав винним мешканця Львівщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Обставини справи № 450/285/26

Обвинувачений у період з 1 серпня 2024 року по 29 жовтня 2025 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання шкідливих наслідків у вигляді зниження обороноздатності України в умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації проти України, перебуваючи за місцем проживання, використовуючи власний мобільний телефон марки TECNO LI6 з SIM-картою, будучи адміністратором Viber-каналу «Погода по Західній Україні», поширював та адміністрував поширення повідомлень від інших учасників каналу, які містили інформацію про дати і місця проведення військовослужбовцями районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення мобілізаційних ресурсів.

Такі дії перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України, передбаченій Законами України «Про Збройні Сили України», «Про загальну мобілізацію», Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, а саме процесу оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, оскільки особи, проінформовані через мобільні додатки, ухилялися від отримання повісток, що призводило до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення та просив суворо його не карати. Після виявлення його протиправної діяльності Viber-канал було видалено.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, та призначив покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання із встановленням іспитового строку 1 (один) рік за умови не вчинення ним протягом цього строку нового злочину.

У відповідності до вимог п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язати засудженого:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили не обирати.

Арешти, накладені на майно ухвалами слідчих суддів Галицького районного суду м. Львова від 31 жовтня 2025 року та від 25 листопада 2025 року, скасовано.

Речові докази:

мобільний телефон ТЕСNO LI6 Imei1 та SIM-карту — конфіскувати;

мобільний телефон Xiaomi Mi9SE з SIM-картою — повернути обвинуваченому.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.