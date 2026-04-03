  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Канал о «погоде» и повестках – во Львовской области судили администратора Viber-канала

20:24, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина публиковал информацию о мобилизационных мероприятиях, а после разоблачения канал был удален.
Канал о «погоде» и повестках – во Львовской области судили администратора Viber-канала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пустомытовский районный суд Львовской области приговором от 16 марта 2026 года признал жителя Львовщины виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 450/285/26

Обвиняемый в период с 1 августа 2024 года по 29 октября 2025 года, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и наступление вредных последствий в виде снижения обороноспособности Украины в условиях военного положения и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, находясь по месту жительства, используя собственный мобильный телефон марки TECNO LI6 с SIM-картой, будучи администратором Viber-канала «Погода по Западной Украине», распространял и администрировал распространение сообщений от других участников канала, которые содержали информацию о датах и местах проведения военнослужащими районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению мобилизационных ресурсов.

Такие действия препятствовали законной деятельности Вооружённых Сил Украины, предусмотренной законами Украины «О Вооружённых Силах Украины», «О всеобщей мобилизации», Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 года № 154, а именно процессу оповещения военнообязанных и резервистов, поскольку лица, проинформированные через мобильные приложения, уклонялись от получения повесток, что приводило к уменьшению количества мобилизационных ресурсов, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения и просил не наказывать его строго. После выявления его противоправной деятельности Viber-канал был удален.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, и назначил наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить обвиняемого от отбывания назначенного наказания с установлением испытательного срока 1 (один) год при условии несовершения им в течение этого срока нового преступления.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 УК Украины обязать осужденного:

  • периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не назначать.

Аресты, наложенные на имущество постановлениями следственных судей Галицкого районного суда г. Львова от 31 октября 2025 года и от 25 ноября 2025 года, отменены.

Вещественные доказательства:

  • мобильный телефон ТЕСNO LI6 Imei1 и SIM-карту — конфисковать;
  • мобильный телефон Xiaomi Mi9SE с SIM-картой — вернуть обвиняемому.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения апелляционным судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов повестка ТЦК

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]