Канал о «погоде» и повестках – во Львовской области судили администратора Viber-канала

Мужчина публиковал информацию о мобилизационных мероприятиях, а после разоблачения канал был удален.

Пустомытовский районный суд Львовской области приговором от 16 марта 2026 года признал жителя Львовщины виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

Обстоятельства дела № 450/285/26

Обвиняемый в период с 1 августа 2024 года по 29 октября 2025 года, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и наступление вредных последствий в виде снижения обороноспособности Украины в условиях военного положения и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, находясь по месту жительства, используя собственный мобильный телефон марки TECNO LI6 с SIM-картой, будучи администратором Viber-канала «Погода по Западной Украине», распространял и администрировал распространение сообщений от других участников канала, которые содержали информацию о датах и местах проведения военнослужащими районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению мобилизационных ресурсов.

Такие действия препятствовали законной деятельности Вооружённых Сил Украины, предусмотренной законами Украины «О Вооружённых Силах Украины», «О всеобщей мобилизации», Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 года № 154, а именно процессу оповещения военнообязанных и резервистов, поскольку лица, проинформированные через мобильные приложения, уклонялись от получения повесток, что приводило к уменьшению количества мобилизационных ресурсов, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения и просил не наказывать его строго. После выявления его противоправной деятельности Viber-канал был удален.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, и назначил наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить обвиняемого от отбывания назначенного наказания с установлением испытательного срока 1 (один) год при условии несовершения им в течение этого срока нового преступления.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 УК Украины обязать осужденного:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не назначать.

Аресты, наложенные на имущество постановлениями следственных судей Галицкого районного суда г. Львова от 31 октября 2025 года и от 25 ноября 2025 года, отменены.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон ТЕСNO LI6 Imei1 и SIM-карту — конфисковать;

мобильный телефон Xiaomi Mi9SE с SIM-картой — вернуть обвиняемому.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения апелляционным судом.

